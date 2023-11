Efteling

Efteling zegt dat plagiaatkwestie Villa Volta opgelost is, rechthebbenden weten van niets

De Efteling heeft contact gehad met het management van het bekende dj-duo Showtek. Aanleiding is een nieuw nummer van de house-dj's, waarin de melodie van de Efteling-attractie Villa Volta voorkomt. De makers werden beschuldigd van plagiaat, maar Showtek-dj Wouter Janssen zweerde dat hij niet wist waar het deuntje vandaan kwam.

Hij was naar eigen zeggen in de veronderstelling dat hij het thema zelf had bedacht, omdat hij het wijsje al jaren regelmatig zong. Na een publicatie op Looopings gingen veel media aan de haal met het verhaal. Showtek heeft nu beloofd om de naam van Efteling-componist Ruud Bos te gaan vermelden bij het nummer.

Bos, die enkele maanden geleden overleed, componeerde de soundtrack van Villa Volta in de jaren negentig. De rechten van het muziekstuk in de attractie zijn in handen van de Efteling, maar de rechten van de melodie liggen bij de erfgenamen van Bos.



Royalty's

Er zou een regeling zijn getroffen tussen Showtek en de partij die de muziekrechten regelt voor de composities van Bos, waardoor de erven een deel van de royalty's ontvangen. "Het wordt goed opgelost", zegt een Efteling-woordvoerder. "Daarmee is het voor ons afgedaan."



De rechthebbenden weten echter nog van niets, vertelt Bos' zoon Ruud Jan vandaag aan Looopings. "De realiteit voor ons is anders", zegt hij over de plagiaatkwestie. "Tot nu toe zijn wij nergens in gekend en wij beraden ons op hoe wij deze kwestie gaan aanvliegen. Ik kan er nu helaas niet verder op ingaan."