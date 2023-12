Efteling

Efteling-ontwerper Bas van Rijsbergen vertelt over veranderingen in de Winter Efteling

De Efteling is bezig met een meerjarenplan om de Winter Efteling naar een hoger niveau te tillen. Onder leiding van ontwerper Bas van Rijsbergen (35), die sinds de zomer van 2022 voor het attractiepark werkt, worden jaarlijks decorelementen toegevoegd. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast maken we kennis met Van Rijsbergen. Hij vertelt hoe hij te werk gaat en wat we nog kunnen verwachten.

De eerste winterse toevoegingen van de ontwerper werden eind 2022 zichtbaar. Sindsdien komen bezoekers in het Sprookjesbos bijvoorbeeld een heksenkamp tegen. Bij Klein Duimpje en de Reus kan 's winters geposeerd worden in enorme sokken. Kwajongens Max en Moritz bouwden een provisorische skischans. En bij Carnaval Festival ontsnapten sneeuwpopjes uit de attractie.

Dit jaar zorgde Van Rijsbergen voor meer winterdecoraties, onder andere op de Warme Winter Weide en bij Ezeltje Strek Je en Langnek. Hij geeft aan dat het de bedoeling is om de komende jaren meer gebieden in het park een winterse uitstraling te geven. Achter de schermen wordt nagedacht over het introduceren van een nieuw figuur: Koning Winter, waar op verschillende plekken al naar gehint wordt. Bij Symbolica is het personage deze winter al te horen.



Sollicitatiegesprek

Van Rijsbergen werkte eerder voor Studio 100, Tomorrowland en Europa-Park. Bovendien had hij in zijn jeugd een vakantiebaantje bij de Efteling. In het interview maakt de vrolijke ontwerper duidelijk hoe hij de verschillen tussen de diverse werkgevers ervaren heeft.



Ook wordt stilgestaan bij enkele Efteling-ontwerpklussen buiten het winterseizoen. Verder legt hij uit hoe het sollicitatiegesprek bij de Efteling verliep, hoe hij de Eftelingse tekenstijl vond en wat hij graag nog zou ontwerpen voor het sprookjespark.