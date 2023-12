Efteling

Efteling-show Raveleijn neergesabeld in podcast: 'Wordt elk jaar dommer'

De Efteling-show Raveleijn wordt met de grond gelijkgemaakt in een bekende podcast. Pretparkkenners Erwin Taets en Tibo Renodeyn bespreken de huidige versie van Raveleijn in een nieuwe aflevering van Ochtend in Pretparkland, de langstlopende Nederlandstalige podcast over attractieparken. Ze kraken de productie volledig af.

Alleen het decor in de showarena, een middeleeuwse stad, kan de heren bekoren. De voorstelling zelf "wordt elk jaar dommer", concludeert Taets. "Dat is echt schabouwelijk", reageert Renodeyn. Het verhaal gaat tegenwoordig over een trainingssessie. Taets: "Alsof je betaalt voor een Cirque du Soleil-show en de artiesten nog moeten repeteren."

Raveleijn bestaat vandaag de dag voornamelijk uit heen en weer rennende paarden met ruiters die trucjes doen, gevolgd door een aanval van de mechanische draak Draconicon. "Het zijn heel domme kunstjes allemaal", vindt Taets. Co-presentator Renodeyn mist naar eigen zeggen de "fun". "Het moet een epische, spectaculaire, coole show zijn. En niet een trainingstraject van vijf pubers op een paard. Dat interesseert niemand."



Nieuwe kans

Raveleijn wordt opgevoerd sinds 2011. De huidige parkshow is een geëvolueerde uitvoering van een versie uit 2013. Taets geeft de voorstelling af en toe een nieuwe kans. "In de hoop dat het beter is, maar hij wordt elk jaar slechter." Alleen de allereerste vertoning in 2011 was onbegrijpelijker, herinnert de kenner zich. "Maar het gaat nog steeds nergens over."



Het prachtige decor, met een gigantisch podium, staat volgens Renodeyn in schril contrast met de kwaliteit van de show zelf. "Het is een heel groot oppervlakte en ze doen daar eigenlijk niks mee. Alle personages staan eigenlijk constant op een paar meter van die tribune. In het centrum gebeurt er, buiten Draconicon, eigenlijk niks."



Beledigd

Tot slot uiten de Efteling-liefhebbers felle kritiek op de muziek van Raveleijn. Ooit klonk er een orkestrale soundtrack van componist René Merkelbach, maar in de loop der jaren zijn veel stukken vervangen door goedkope synthesizerdeuntjes. Taets is naar eigen zeggen "beledigd". "Elke nieuwe voorstelling van Raveleijn maakt die sublieme muziek een beetje minder en minder. Dit is zó zonde."



Renodeyn sluit zich erbij aan. "Waar is die mooie muziek naartoe? En waar is dat orkest naartoe?" De Vlaming spreekt over "een enorme laag van dreunende muziek die de hele tijd aanwezig is". "Omdat de show niet interessant genoeg is, moet de muziek ervoor zorgen dat je de emotie voelt die je zou moeten voelen." Taets: "Het is muziek op een klapritme waarmee je de gemiddelde Brabander voor een kwartier aan de gang houdt."