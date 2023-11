Efteling

Ingang van verdwenen Efteling-attractie maakt comeback

Een onderdeel van een verdwenen Efteling-attractie is onverwachts weer tevoorschijn gekomen. In 2021 nam de Efteling afscheid van het Avonturen Doolhof, gelegen tussen Vogel Rok en de Pagode. De entree van het doolhof dook onlangs op in de buurt van het park.

Het decorstuk blijkt uitgeleend te zijn aan Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun gezinsleden. Het gaat om een poort in de vorm van een sleutelgat. Daarboven tuurt een ontdekkingsreiziger met een kompas en een verrekijker door het struikgewas.

De poort - inclusief de oude benaming - staat nu in de tuin van Villa Pardoes, gelegen achter de Python. Het terrein is niet publiek toegankelijk, maar er zijn wel af en toe open dagen. In de tuin waren al verschillende Efteling-attributen te vinden: een karretje van De Oude Tufferbaan, een bobslee van de Bob en de witte olifant afkomstig van het Anton Pieckplein.



Perkament

Het Avonturen Doolhof was geopend tussen 1995 en 2001, op de plek waar nu waterspeelplaats Archipel ligt. Een bamboehutje is blijven staan. Andere elementen uit het labyrint die de tand des tijds hebben doorstaan zijn een verrekijker en een groot perkament, tegenwoordig onderdeel van speelgebied Nest.