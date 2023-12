Beekse Bergen

Foto's: eerste beelden van lichtfestival Light Safari in Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen geeft deze week het startschot voor het nieuwe evenement Light Safari, een lichtfestival met kleurrijke lichtsculpturen. In totaal hebben kunstenaars meer dan drieduizend objecten vervaardigd, in de vorm van dieren, bloemen, bomen en planten. Een fotoreportage laat zien wat bezoekers kunnen verwachten.

"Nadat de giraffen, olifanten en chimpansees hun warme stallen hebben opgezocht, nemen levensgrote lichtgevende dieren 's avonds het park over", laat de Brabantse dierentuin weten. Volgens het park gaat het om "het grootste licht-event van de Benelux", groter dan vergelijkbare lichtfestivals in Ouwehands Dierenpark en Zoo Planckendael.

Beekse Bergen realiseerde een wandelroute van 1,8 kilometer, onderverdeeld in verschillende kleurzones. Een 10 meter hoge lichtgevende boom vormt het spektakelstuk. 150 Chinese artiesten hebben negen weken aan de objecten gewerkt. Ruim dertig technici kwamen mee naar Nederland. De opbouw duurde vijf weken.



Schaatsbaan

Verder is gezorgd voor sfeerverlichting, kampvuren, een schaatsbaan en foodtrucks. Het evenement vindt plaats op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 25 februari 2024, plus de kerstvakantie en voorjaarsvakantie.



Het park sluit dan om 16.30 uur voor reguliere bezoekers. De Light Safari - niet inbegrepen bij dagtickets - duurt vervolgens van 17.00 tot 21.30 uur. Voor het promoten van het concept ging moederbedrijf Libéma een samenwerking aan met mediapartner Talpa.