Walibi Holland ziet omzet stijgen tot 44 miljoen euro

De jaaromzet van Walibi Holland is het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Het pretpark in de polder behaalde een omzet van 44 miljoen euro in 2023, tegenover 37,7 miljoen in 2022. Daarmee scoorde Walibi het beste financiële resultaat in zeker tien jaar, bijkt uit gegevens van eigenaar Compagnie des Alpes.

Tussen 2014 en 2019 schommelde de jaaromzet van Walibi Holland rond de 31 miljoen euro, met een uitschieter naar 32,6 miljoen euro in 2019. In de coronajaren daalden de cijfers logischerwijs: naar 24,6 miljoen euro in 2020 en 22 miljoen euro in 2021.

In 2022 noteerde het attractiepark een forse omzetstijging, naar 37,7 miljoen euro. Boekjaar 2023 verliep dus nóg beter. Walibi opende familiegebied Speed Zone Off Road, met een familieachtbaan, een fietsmolen, een speeltoestel, een waterspeelplaats en een verkooppunt. Het seizoen werd afgesloten met 936.000 bezoekers, een record sinds het Six Flags-tijdperk.



Oktober

Walibi's financiële jaar loopt van oktober tot en met september. De meest recente resultaten zijn dus exclusief de laatste edities van horrorfestival Halloween Fright Nights en kerst-evenement Bright Nights. Wel is duidelijk dat Bright Nights de afgelopen kerstvakantie duizend bezoekers meer trok dan vooraf was begroot.



Walibi geeft zelf geen commentaar op de cijfers. Dat is voorbehouden aan het Franse moederbedrijf Compagnie des Alpes, ook de eigenaar van onder andere Walibi Belgium, Bellewaerde Park en Parc Astérix. De groep brengt geen winst- of verliesresultaten naar buiten op parkniveau.