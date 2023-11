Movie Park Germany

Abonnees Slagharen en Bobbejaanland niet gratis naar winteropening Movie Park

Abonnementhouders van Attractiepark Slagharen en Bobbejaanland mogen niet gratis naar Hollywood Christmas, de nieuwe winteropenstelling van Movie Park Germany. Alle drie de parken zijn onderdeel van dezelfde groep. Normaal gesproken krijgen abonnees een aantal keer per jaar gratis toegang tot de andere zusterparken.

Tijdens het winter-evenement van Movie Park hanteert men echter andere voorwaarden. Wie een jaarkaart heeft voor Slagharen of Bobbejaanland - seizoen 2023 of seizoen 2024 - kan ter plekke tickets aanschaffen voor 12,90 euro per stuk. Dat geldt ook voor personen die het afgelopen jaar een abonnement hadden op Movie Park.

Toegang tot Hollywood Christmas is wel inbegrepen bij Movie Park-jaarkaarten voor seizoen 2024 in de categorieën Platin, Gold en Silber. Bronze-abonnees zullen moeten bijbetalen voor tickets. Voor hen geldt eveneens het kortingstarief van 12,90 euro.



The Bandit

Hollywood Christmas vindt plaats op 23 dagen tussen vrijdag 1 december en zondag 7 januari, steeds van 12.00 tot 20.00 uur. Niet alle attracties kunnen open: Iron Claw, The Bandit, Side Kick, Area 51, Dora's Big River Adventure, Excalibur, Splat-O-Sphere, Stormy Cruise, Pier Patrol Jet-Ski, Crazy Surfer, Rescue 112 en Santa Monica Playground zijn sowieso dicht.