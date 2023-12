Dolfinarium

Dolfinarium open na zonsondergang: nieuwe show met led-scherm, lampjes en dolfijnen

Het Dolfinarium presenteert in de kerstvakantie een nieuwe avondshow: Lights of Nature. De waterpartij in de Dolfijnendelta dient als decor. Het was de bedoeling om te werken met een videoprojectie op een waterscherm, maar dat bleek in de praktijk geen succes. De beelden waren bij windvlagen nauwelijks zichtbaar.

Daarom is het water op de tweede avond vervangen door een led-bord, met een educatieve video over lichtverschijnselen in de natuur. Ondertussen zijn knipperende lampjes te zien: er wordt gebruikgemaakt van een paar spots en prikkabel. De voorstelling, die iets meer dan een kwartier duurt, eindigt met kunstjes van dolfijnen.

De dieren maken op commando sprongen in de vijver. Een opvallende keuze: kennelijk dacht het Dolfinarium dat een lichtshow zonder circusachtige trucjes niet interessant genoeg zou zijn. De aanwezigheid van de springende dolfijnen werd vooraf niet aangekondigd.



Opstartproblemen

Men omschrijft de productie in officiële publicaties als "een educatieve reis langs de indrukwekkende lichten van de natuur". Lights of Nature, ontwikkeld door Van 't Ende Producties, kampt nog wel met opstartproblemen. Er traden de afgelopen dagen technische mankementen op.



Bezoekers zijn in de kerstvakantie welkom van 12.00 tot 19.00 uur, met uitzondering van zondag 31 december en maandag 1 januari. Het is vrij bijzonder dat het Gelderse dierenpark toegankelijk is na zonsondergang. Dat kwam de afgelopen tien jaar niet meer voor, vertelt manager Alex Tiebot aan Looopings.



Kinderschoenen

Hij hoopt dat de avondopening de komende jaren uitgebouwd kan worden, met een grotere show. Nu staat het concept nog in de kinderschoenen, met hier en daar wat kerstverlichting en kerstdecoraties.