Bobbejaanland

World of Dinos in Bobbejaanland met ruim dertig dinosaurussen

Bobbejaanland presenteert een nieuw evenement in het voorjaar van 2024. Tussen half april en eind juni kunnen bezoekers van het Vlaamse pretpark meer dan dertig verschillende dinosaurussen ontdekken. World of Dinos komt dan naar 't plezantste land.

Normaal gesproken is World of Dinos te beleven in een beursgebouw. Zo strijkt de reizende dino-expositie komende winter - van zaterdag 16 december tot en met zondag 21 januari - neer in de Jaarbeurs Utrecht. Komend voorjaar duiken de dino's voor het eerst op in Bobbejaanland.

De levensgrote bewegende beelden worden neergezet in de overdekte showarena achteraan het attractiepark. Verder verschijnen verspreid over het park sporen van dino's. Bobbejaanland belooft "een leerrijke beleving voor bezoekers van alle leeftijden", die is inbegrepen bij de reguliere entreeprijs en abonnementen.



Regenweer

"Leer je favoriete dino's beter kennen en haal de archeoloog in je naar boven", valt te lezen op de Bobbejaanland-website. "Ga op de foto met je favoriete dino en ga als ranger in spe weer naar huis. Zelfs toegankelijk met regenweer!" World of Dinos vindt plaats van zaterdag 13 april tot en met zondag 30 juni.



Het is niet voor het eerst dat dinosaurussen hun intrede doen in Bobbejaanland. Zo stonden er in de jaren tachtig al dino's naast het parcours van een inmiddels verdwenen oldtimerbaan. De prehistorische beelden werden later verplaatst richting de Texastrein, die in 2000 sloot. Verder konden bezoekers tussen 1994 en 2018 een ritje maken in Dino Ride, een carrousel met bakjes in de vorm van dino's.