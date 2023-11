Walibi Holland

Walibi Holland toont eerste beelden van nieuwe achtbaan 2025

In de Verenigde Staten wordt momenteel een nieuwe achtbaan gefabriceerd voor Walibi Holland. De Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction (RMC) vervaardigt baandelen voor een sensationele dubbele rollercoaster, die Walibi in het voorjaar van 2025 wil openen. In een personeelsmemo deelt het park foto's uit de fabriek.

Walibi bestelde een single-rail coaster met een zogeheten raptor track, bestaand uit één stalen spoor in plaats van twee. Er komen twee verschillende banen: een familievriendelijke variant zonder inversies en een heftige optie mét inversies. De nog naamloze aanwinst verrijst naast de 46 meter hoge Goliath.

"Soms weet ik even niet meer welk jaar het is", schrijft Walibi-directrice Mascha Taminiau in een bericht aan haar personeel. "Omdat we niet alleen 2024 voorbereiden maar ook 2025 en verder nog. In Amerika wordt er hard gewerkt aan de track van de nieuwe rides, ziet er goed uit!" Daarbij deelt Taminiau foto's van 'Project 2025'.



Frankrijk

Walibi schakelde RMC eerder in voor de hybrid coaster Untamed, die in 2019 opende ter vervanging van houten achtbaan Robin Hood. Een zusterpark - Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk - opent volgend jaar al een eigen single-rail coaster, maar dan gebouwd door een andere leverancier.