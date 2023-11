Efteling

Dj Showtek reageert op beschuldigingen van Efteling-plagiaat: 'Zouden we nooit stiekem doen'

Heeft dj-duo Showtek zich schuldig gemaakt aan plagiaat bij het maken van een dancenummer? De melodie van de nieuwe single Shine vertoont veel gelijkenissen met de muziek van Villa Volta in de Efteling. Op Radio 538 reageerde Showtek-dj Wouter Janssen maandagavond voor het eerst op de aantijgingen.

Volgens Janssen was het in ieder geval geen bewuste keuze om het bekende Villa Volta-deuntje over te nemen. Hij noemt het in gesprek met 538-diskjockey Bas Menting "best wel een grappig verhaal". "Ik zing dit deuntje al heel mijn leven." Iemand liet hem onlangs de muziek van Villa Volta horen, ter vergelijking. Zijn gedachte? "O ja, dat is inderdaad zo."

Waarschijnlijk bleef de melodie ooit in het onderbewustzijn hangen na een Efteling-bezoekje, denkt Janssen. De riedel is "in je achterhoofd erin gestempeld en dan toch een keer zo naar voren gekomen", aldus de dj. "Eigenlijk wel typisch. Als ik het zo hoor dan is het niet één op één, maar er zit zeker wel een soort van gelijkenis achter."



Eerlijk zeggen

Van stiekem jatwerk is in elk geval geen sprake, belooft Janssen. "Nee. Was het zo, dan zou het ik het eerlijk zeggen. Dat zouden wij nooit zo stiekem doen, daar zijn we eigenlijk ook wel te Brabants voor."



Toch komt het wijsje veel Nederlandse Showtek-luisteraars wel héél bekend voor. Hoe nu verder? "We gaan nog even kijken wat we daarmee moeten doen." De Efteling onderzoekt nog of er stappen worden ondernomen. Janssen: "Als dat zo is, dan moeten we dat natuurlijk gewoon netjes aanpakken."



Hugo van den Loonsche Duynen

In de uitzending op Radio 538 was ook een fictieve reactie vanuit de Efteling te horen. Presentator Menting liet daarvoor niemand minder dan Villa Volta-personage Hugo van den Loonsche Duynen aan het woord. Zijn ludieke audioboodschap werd gemaakt met behulp van artificial intelligence.



Saillant detail is dat Showtek enkele jaren geleden juist een ándere artiest beschuldigde van plagiaat. Een beginnende dj gebruikte in 2017 een sample uit het Showtek-nummer 90's By Nature. "Er is een verschil tussen inspireren en kopiëren en dit is gewoon kansloos en allesbehalve creatief", zei Sjoerd Janssen toen tegenover het AD.



Niet accepteren

Hij besloot er werk van te maken. "Hoe klein ook, zoiets moet je niet accepteren. Je moet ergens een lijn trekken. Enige vergelijking is in dit geval nog licht uitgedrukt."