Dolfinarium

Dolfinarium-tickets tijdelijk met bijna 50 procent korting: 15 euro per persoon

Iedereen kan voor 15 euro per persoon naar het Dolfinarium in Harderwijk. Het Gelderse dierenpark biedt tijdelijk tickets aan met bijna 50 procent korting, ter gelegenheid van Black Friday en Cyber Monday. Ze zijn geldig op alle openingsdagen van 26 december 2023 tot en met 31 mei 2024.

Het is dus ook mogelijk om de voordelige kaarten te gebruiken tijdens de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie. Volgens het Dolfinarium gaat het om "de beste prijs voor het aankomende seizoen".

Wie interesse heeft, moet er snel bij zijn. De actie loopt nog tot en met woensdag 29 november, via de online ticketshop van het Dolfinarium. Het vastleggen van de bezoekdatum kan vanaf dinsdag 5 december. Aan de kassa vraagt het park 29 euro voor een entreebewijs.



Lichteffecten

In de kerstvakantie wordt het park getransformeerd tot Winter Dolfinarium, inclusief een nieuwe openluchtvoorstelling met lichteffecten en videoprojecties. Daarover volgt later meer informatie. Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag blijven de poorten gesloten.