Disneyland Paris

Video: ster van nieuwe Disney-film Wish treedt op in Disneyland Paris

Disneyland Paris speelt een belangrijke rol in de promotiecampagne voor de nieuwe Disney-film Wish. Actrice Ariana DeBose was onlangs in het Europese Disney-resort om This Wish te zingen, het belangrijkste nummer uit de film. Het optreden vond na sluitingstijd voor het kasteel van Doornroosje.

Er werd gebruikgemaakt van een orkest, lichtgevende drones, vuurwerk, fonteinen, bubbels, videoprojecties en lichteffecten. Wish is een muzikale komedie die zich afspeelt in het koninkrijk Rosas. DeBose vertolkt de rol van het 17-jarige meisje Asha. Als zij een wens doet, verschijnt een kosmische kracht die ze Star noemt.

Wish maakt deel uit van de viering van het honderdjarig bestaan van The Walt Disney Company. In Nederland ging de film op 22 november in première. De reacties zijn gemengd: recensenten prijzen de animatiestijl, maar bekritiseren het verhaal. Vanaf eind deze maand is het personage Asha te ontmoeten in Disneyland Paris.