Efteling

Sint-Nicolaas heeft de benen genomen in de Efteling

Nederland viert Sinterklaas, maar in de Efteling is een belangrijke verwijzing naar het kinderfeest juist verwijderd. Normaal gesproken prijkt een groot beeld van de goedheiligman bovenop een fontein op de St. Nicolaasplaets, het pleintje bij Station Marerijk.

Net nu Sinterklaas in het land is, ontbreekt Sint-Nicolaas. Het opvallende decorstuk werd eerder deze maand weggehaald voor een opknapbeurt. Een Efteling-woordvoerder weet nog niet wanneer de sint weer terugkeert. De timing van het onderhoud is niet bewust gekozen: de werkzaamheden vallen toevallig samen met de landelijke sinterklaasviering.

Andere verwijzingen naar het feest zijn gebleven. Zo staan er twee roetveegpietjes op de klok boven de ingang van Station Marerijk. Op een bord, even verderop, is Sinterklaas afgebeeld als een treinmachinist. In de kolentender zitten drie Pieten. De poort richting de St. Nicolaasplaets bevat een gevelsteen met Sinterklaas en een tobbe met drie kinderen.



Jokies Wereld

Efteling-grondlegger Anton Pieck stond bekend als een groot liefhebber van Sinterklaas. De fontein diende halverwege de jaren zeventig als een afscheidscadeau voor Pieck. Even verderop in het park is Sinterklaas momenteel wél aanwezig, namelijk in de vorm van een Carnaval Festival-figuur in de winkel Jokies Wereld.