Bejubelde Spookslot-documentaire keert terug in de bioscoop

Wie een veelbesproken documentaire over het Spookslot in de Efteling nog niet heeft gezien, krijgt daarvoor nog een extra kans. De ruim honderd minuten durende documentaire van Efteling-fansite De Vijf Zintuigen wordt opnieuw vertoond in de bioscoop, namelijk op zaterdag 17 februari 2024.

Op die dag zijn er twee voorstellingen in de filmzaal van Theater De Leest in Waalwijk, om 15.00 en 19.30 uur. Tickets bestellen kan later deze week via de website van het theater. De kaartverkoop start op vrijdag 1 december, direct om middernacht.

De documentaire, die de ondertitel De Historie van Station Halfweg draagt, ging begin september in première. Toen stonden vier vertoningen op het programma, ook in De Leest. De reacties waren lovend.



44 jaar

In de film vertellen oud-medewerkers hoe het inmiddels verdwenen Spookslot destijds werd gebouwd. Bijzondere anekdotes gaan gepaard met veel materiaal van achter de schermen. Ook de omstreden sluiting van de attractie komt voorbij. Het Spookslot stond 44 jaar in de Efteling, van 1978 tot 2022.