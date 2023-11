Futuroscope

Frans zusterpark van Walibi gaat Efteling-film draaien

Het Franse attractiepark Futuroscope vertoont dit winterseizoen de 4D-film Fabula, bekend van de Efteling. In de filmzaal Kinékid kunnen bezoekers tussen zaterdag 2 december en zondag 7 januari kijken naar het driedimensionale avontuur van de egoïstische beer en de schattige eekhoorn.

In Futuroscope heet de film L'Ours et l'Écureuil, de Franse vertaling van de internationale titel The Bear and The Squirrel. Nasynchroniseren was niet nodig: in Fabula wordt niet gesproken.

"Je wordt meegezogen in een magische wervelwind voor een humoristische reis met een eekhoorn en een knorrige beer", valt te lezen op de website van Futuroscope. "Van Afrikaanse vlakten tot koraalriffen, dit avontuur ontvouwt een prachtig vriendschapsverhaal in 3D."



Walibi Holland

Futuroscope is onderdeel van Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland en Walibi Belgium. Fabula werd vier jaar geleden in opdracht van de Efteling geproduceerd door het Britse bedrijf Aardman Animations.



Met de producent is afgesproken dat de film mag draaien in andere parken, mits ze niet binnen een straal van 600 kilometer rond de Efteling liggen. Futuroscope voldoet nét aan die eis: het park ligt hemelsbreed 650 kilometer verderop.



Klaas Vaak

De internationale versie van de film wijkt op enkele punten af van het origineel in Kaatsheuvel. Zo is een deel van de voorshow in de hoofdfilm verwerkt en werd Efteling-zandkabouter Klaas Vaak verwijderd.