Tivoli Gardens

Gert Verhulst kraakt gokspelletjes in pretparken af: 'Blijf er weg'

Studio 100-baas Gert Verhulst is geen fan van gokspelletjes als grijpautomaten en muntenschuivers. Dat bleek tijdens een bezoek aan het beroemde Deense pretpark Tivoli. In een nieuwe aflevering van de reallifesoap De Verhulstjes is te zien hoe Verhulst het attractiepark in Kopenhagen ontdekt samen met zijn gezin.

De familie Verhulst maakte afgelopen zomer een gesponsorde cruise naar Scandinavië. Die bracht hen onder andere in de Deense hoofdstad, waar één van de oudste pretparken ter wereld te vinden is. "Als pretparkkenner moet je Tivoli een keer gezien hebben", zegt Verhulst erover. "Dat is het oerpretpark der pretparken."

Bij een wandeling - samen met vrouw Ellen Callebout, dochter Marie Verhulst en zoon Victor Verhulst - valt al snel één ding op: Tivoli is een stadspark met veel groen, maar het is even zoeken naar de attracties. "Jij als pretparkmagnaat, wat zou je hier anders doen?", wil Victor weten. Daarop reageert vader Verhulst dat hij wel erg weinig attracties aantreft.



Geen voorstander

Hoewel Tivoli een vrij breed attractieaanbod heeft, inclusief een nostalgische achtbaan uit 1914, komen de Verhulstjes niet veel verder dan een gokhal vol met speelautomaten. Tot grote ergernis van Gert, want hij liet zijn kinderen vroeger nooit in arcadehallen spelen. "Ik ben geen voorstander van speelhallen, casino's en dingen waar je moet gokken, of van die spelletjes", verzucht de ondernemer.



"Dat is allemaal gemanipuleerd. Je kunt nooit winnen." Gert is stellig over personen die graag in speelhallen vertoeven. "Dat zijn allemaal mensen die er niks van snappen. Die stoppen munten in iets waar nooit weer munten uit komen. Bij die grijpers, dat valt er altijd weer uit." De mediamagnaat heeft dan ook een advies voor pretparkbezoekers: "Blijf er weg."



Verslaafd

Toch lijkt dochter Marie al snel verslaafd te zijn aan Tivoli's muntenschuivers. Zoon Victor is ondertussen dolenthousiast over een virtualreality-game. "Papa, deze moet je in Plopsaland ook neerzetten", luidt zijn conclusie. "Deze moet je een keer doen. Dat is niet normaal." Uiteindelijk waagt Gert zich er zelf ook aan. Na afloop is hij doodmoe van het schieten. "Ik ben kapot."



Afleveringen van De Verhulstjes zijn in België terug te kijken via streamingplatform GoPlay en in Nederland via Videoland. Overigens staan in de Plopsa-pretparken van Verhulst ook op verschillende plekken grijpautomaten. De beroemde ondernemer verdient dus zelf wel geld aan het door hem verafschuwde concept.