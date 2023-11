Parques Reunidos

Pretparkgroep Parques Reunidos ontslaat managers vanwege tegenvallende financiële resultaten

Een deel van de top van parkengroep Parques Reunidos is op straat gezet. Het pretparkconcern kampt met tegenvallende financiële resultaten: de cijfers van seizoen 2022 vielen lager uit dan was begroot. Als gevolg zijn een hoop managers en directieleden op het hoofdkantoor in Madrid ontslagen.

Bij een reorganisatie konden onder andere de financieel directeur en de investeringsdirecteur vertrekken. Dat geldt ook voor de operationeel directeur voor de Europese markt, de operationeel directeur voor de Amerikaanse markt en het hoofd van de afdeling expansies.

Verder stuurde Parques Reunidos de financieel directeur van de Amerikaanse tak, de personeelsmanager, de inkoopmanager en de communicatiemanager weg. De groep scoorde in 2023 betere financiële resultaten dan een jaar eerder, maar men had vooraf op meer groei gerekend. Ook steeg de schuldenlast. Dat doet een deel van het management nu de das om.



Doorverkocht

Parques Reunidos is sinds 2019 grotendeels eigendom van de Zweedse investeerder EQT. Zoals gebruikelijk met investeringsmaatschappijen wordt er geen langetermijnstrategie uitgestippeld: het is de bedoeling om het bedrijf binnen enkele jaren in waarde te laten stijgen, zodat de groep doorverkocht kan worden. Een verkoop laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.



De parken worden de dupe van dat beleid: zij staan vaak met lege handen als het gaat om nieuwe attracties. Veel Reunidos-parken moeten genoegen nemen met kleine investeringen in bijvoorbeeld entertainment of zaken die direct geld opleveren, zoals verblijfsaccommodaties. Bij Parques Reunidos horen bestemmingen als Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany, Tropical Islands, Parque Warner Madrid, Mirabilandia en TusenFryd.



Nederlander

Op het hoofdkantoor van Parques Reunidos is ook een Nederlander werkzaam: Wouter Dekkers, eerder algemeen directeur van Movie Park, Slagharen en Tropical Islands. Hij werd in 2021 benoemd tot directeur bedrijfsontwikkeling.



Dekkers is echter niet betrokken bij de ontslagronde. "Ik ben mooie projecten aan het afbouwen in Tropical Islands en Slagharen", laat hij desgevraagd aan Looopings weten. "En we zijn gestart met verdere accommodatie-ontwikkelingen binnen de groep. Ik kijk uit naar deze toekomstige projecten."