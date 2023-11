Plopsaland De Panne

Plopsaland treft voorbereidingen voor musical in het zomerseizoen

Plopsaland De Panne werkt aan een grote nieuwe theatershow. In het zomerseizoen van 2024 kunnen bezoekers van het Vlaamse attractiepark kijken naar een familiemusical in het Proximus Theater. Dat blijkt uit een castingoproep voor acteurs en dansers.

"Voor een nieuwe familiemusical in Plopsaland De Panne is Studio 100 op zoek naar een professioneel ensemble", valt daarin te lezen. Artiesten moeten beschikbaar zijn tussen 27 mei en 1 september 2024: de repetitie- en speelperiode. Plopsaland is dan dagelijks geopend.

Er vinden audities plaats op vrijdag 12 januari, bij Studio 100 in Schelle. Aanmelden kan via het platform In The Picture. Om wat voor productie het gaat, is nog niet duidelijk. Een woordvoerster van Plopsa wil daar tegenover Looopings nog niets over kwijt. "We komen binnenkort met meer informatie", laat ze weten.



Tickets

In Plopsaland worden doorgaans alleen korte theatervoorstellingen opgevoerd met Studio 100-figuren als Samson, Kabouter Klus of Piet Piraat. Voor volwaardige musicals moeten gewoonlijk aparte tickets gekocht worden.



Studio 100-baas Gert Verhulst vertelde onlangs in een interview dat hij zich meer wil gaan bemoeien met het entertainmentprogramma in de Plopsa-parken. "Bij de zoektocht naar een geschikte opvolger als directeur van Plopsa ben ik nauw betrokken geweest, omdat ik me binnenkort intensiever ga bezighouden met de pretparken en de shows daarin", aldus Verhulst.