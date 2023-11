Ouwehands Dierenpark Rhenen

Reuzenoctopus nieuw in Ouwehands Dierenpark: 'Heel bijzonder'

Aan het Aquarium van Ouwehands Dierenpark is een nieuwe diersoort toegevoegd: de reuzenkraak, waarschijnlijk de grootste octopussoort ter wereld. Het dier kreeg een verblijf met 15.000 liter water tot zijn beschikking. De dierentuin noemt de komst van de octopus "heel bijzonder".

"Want wij zijn het derde dierenpark in Europa met deze soort octopus." In het Engels staat de soort bekend als de giant Pacific octopus. Wie de reuzenkraak wil spotten, moet goed opletten. "Het dier is echt een meester in camouflage. Hij kan zijn kleur en patroon perfect aanpassen op de omgeving."

Een reuzenkraak wordt gemiddeld 4 jaar oud. Vrouwtjes planten zich eenmaal in hun leven voort. In het wild komt de soort voor langs de noordelijke kusten van de Grote Oceaan, doorgaans op een diepte van circa 65 meter.



Schrikken

Ouwehands Dierenpark vraagt bezoekers om geen flits te gebruiken bij het fotograferen van de octopus. "Natuurlijk werkt met flits fotograferen niet bij het glas, maar de octopus kan ook erg schrikken van het flitsen."