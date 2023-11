Efteling: Danse Macabre

Spookslot-documentaire vertoond in Fabula-zaal, speciaal voor Efteling-personeel

De Efteling heeft een veelgeprezen documentaire over het Spookslot vertoond aan het personeel. In september presenteerde fansite De Vijf Zintuigen een professionele film over de opkomst en ondergang van het Spookslot. Vrijdagavond kregen Efteling-medewerkers de kans om de documentaire te bekijken, dit keer ín het attractiepark.

Daarvoor werd na sluitingstijd de filmzaal van 4D-bioscoop Fabula ter beschikking gesteld, op een steenworp afstand van waar het Spookslot heeft gestaan. De documentaire, die ruim honderd minuten duurt, zit vol met bijzondere anekdotes en exclusief materiaal van achter de schermen.

De Efteling vond het eindresultaat dermate indrukwekkend dat men de productie ook aan het eigen personeel wilde voorschotelen. "De Efteling verbindt door de kracht van verhalen, zowel op het gebied van collega's onderling als tussen de Efteling en fans", vertelt een woordvoerder. "Vanuit die gedachte hebben we deze avond georganiseerd, in samenwerking met De Vijf Zintuigen."



Ademloos

De reacties waren enthousiast, weet de voorlichter. "Ruim 250 collega's keken twee uur ademloos naar alle collega's en oud-collega's in de docu. Na afloop klonk er een luid applaus in de zaal." Het is de bedoeling om de documentaire uiteindelijk ook online te publiceren, maar waar en wanneer is nog niet duidelijk.