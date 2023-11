Efteling start met bouw van nieuw horecapunt 't Koetshuys

Efteling: Danse Macabre

De Efteling is begonnen met de bouw van een nieuwe horecalocatie. Naast de nieuwe attractie Danse Macabre wordt gewerkt aan 't Koetshuys. Vanaf 2024 kunnen Efteling-bezoekers hier terecht voor onder andere popcorn en suikerspinnen.

Nadat de afgelopen weken de fundering verscheen, staat inmiddels de ruwbouw overeind. Het gebouwtje kan gezien worden als de spirituele opvolger van het gesloopte horecapunt Het Seylend Fregat, waar voorheen dezelfde producten verkrijgbaar waren.

In het Huyverwoud, het themagebied rond Danse Macabre, openden eerder dit jaar al supermarktje In den Swarte Kat en toiletgebouw De Laetste Hoop. Daar wordt later dus 't Koetshuys aan toegevoegd. Danse Macabre moet in oktober volgend jaar af zijn.