Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park bouwt nieuw avonturenparcours: touwbruggen, rotspartijen en trollen

Europa-Park grijpt de brand in het Oostenrijkse themadeel aan om een nieuwe attractie te bouwen. Afgelopen voorjaar werd de Zauberwelt der Diamanten verwoest door een vuurzee. Bij de heropbouw voegt Europa-Park direct een nieuwe attractie toe, namelijk een avonturenparcours.

Bezoekers kunnen vanaf het voorjaar van 2024 een avontuurlijk wandelpad door een rotsachtig landschap ontdekken: de Yomi Adventure Trail. De naam is een verwijzing naar de Yomis, een kleurrijk trollenvolkje dat al op enkele plekken in het park voorkomt.

Straks bevolken ze de Zauberschlucht der Diamanten, zoals het vernieuwde gebied gaat heten. In plaats van een diamantgrot zorgt Europa-Park dus voor een diamantkloof. De bestaande attracties Alpenexpress Enzian en Tiroler Wildwasserbahn keren terug, met verschillende aanpassingen. Zo wordt de rail van de Alpenexpress volledig vernieuwd.



Persconferentie

Het Duitse pretpark toonde gisteren enkele nieuwe ontwerpen tijdens een persconferentie naar aanleiding van het aankomende winterseizoen. "We brengen dierbare herinneringen terug, met nog meer hart en ziel", aldus Europa-Park-directeur Michael Mack. Hij kondigt ook aan dat de Yomis volgend jaar een eigen prentenboek krijgen.



Vorig jaar presenteerde een ander Duits attractiepark nog een vergelijkbaar avonturenparcours. Toen opende Deep in Africa - Adventure Trail in het Afrikaanse parkdeel van Phantasialand, met wankelbruggen, stapstenen en andere hindernissen.