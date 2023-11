Efteling

Capaciteitsproblemen bij Efteling-attractie Symbolica voorbij

De technische problemen bij Symbolica in de Efteling lijken achter de rug te zijn. Begin oktober traden complicaties op met de veiligheidsbeugels van de attractie. Na een korte sluiting heropende de darkride met slechts een deel van de voertuigen, de zogeheten Fantasievaarders.

Daardoor konden bezoekers wekenlang niet zelf kiezen welke tour ze volgden door het Paleis der Fantasie. Een deel van de wachtrij werd afgesloten. De verlaagde capaciteit zorgde voor langere wachttijden. De Efteling waarschuwde ervoor met behulp van een speciaal informatiebord bij de ingang.

Sinds vandaag is Symbolica weer operationeel als vanouds. In het station kiezen bezoekers wederom tussen de Muziektour, de Heldentour en de Schattentour. Die keuze bepaalt de positie van de Fantasievaarders in de scènes.