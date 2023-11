Sprookjeswonderland Enkhuizen

Koperdieven slaan toe in Sprookjeswonderland: onderdelen oldtimerbaan gestolen

Sprookjeswonderland in Enkhuizen is het slachtoffer geworden van een brutale diefstal. In de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 november hebben vandalen de koperen stroomgeleiding van een attractie gestolen. Dat gebeurde bij oldtimerbaan De Oude Smidse.

"Over een lengte van ongeveer 250 meter is de dubbele geleiding in stukken geknipt en meegenomen", meldt het Noord-Hollandse pretpark op social media. "In totaal ontbreekt ongeveer 500 meter aan koperen geleidingsrail."

De koperdieven gingen niet bepaald zachtzinnig te werk, zo ontdekte Sprookjeswonderland. "Ook alle koppelplaatjes zijn vernield." De totale schade bedraagt naar schatting 17.500 euro.



Beveiligingscamera's

Wie iets verdachts heeft gezien of gehoord, wordt gevraagd om contact op te nemen. De beveiligingscamera's bij de oldtimers waren door de criminelen een andere kant op gedraaid. Het parkmanagement belooft maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.



Men weet nog niet of de familieattractie operationeel zal zijn tijdens het aankomende winterseizoen, dat van start gaat op zaterdag 16 december. "Wij zijn daarbij afhankelijk van de leverancier."