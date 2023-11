Momentum Leisure

Spectaculaire plannen onthuld voor Tomorrowland-waterpark: zwemmen in stijl van dancefestival

In de buurt van Berlijn komt een sensationeel nieuw waterpark te liggen in de stijl van Tomorrowland. Bezoekers kunnen straks zwemmen, glijden, relaxen en feesten in de stijl van het wereldberoemde muziekfestival. Het gaat om een samenwerking tussen Tomorrowland en de Nederlandse investeerder Momentum Leisure, bekend van verschillende Majaland-pretparken in Polen.

Looopings kon in september al melden dat er plannen waren voor een Tomorrowland-waterpardijs. Vandaag komen imposante ontwerpen en een promotievideo naar buiten. Daarop is een rijkelijk gedecoreerde zwemhal zichtbaar, met waterglijbanen, zwembaden, watervallen, een lazy river en een grote glazen koepel. Vlinders komen op veel plekken terug.

Uiteraard zijn er volop mogelijkheden om het decor in te zetten voor optredens van dj's, in de geest van het dance-evenement. In het bouwwerk worden indrukwekkende licht- en geluidsinstallaties verwerkt. Het project draagt de naam Life. De initiatiefnemers spreken over een "game changing concept" en een "high-end energieneutraal aquaparkresort".



Wereldwijd

De exacte locatie is nog niet bekendgemaakt. Berlijn bevindt zich op zo'n 50 kilometer van de grens met Polen, waar Momentum Leisure momenteel actief is. Projecten van Momentum worden met eigen vermogen gefinancierd: er komt geen bankfinanciering bij kijken. Naast de eerste vestiging kijkt men wereldwijd naar meer plekken om het Life-concept neer te zetten.



Momentum Leisure wil naar eigen zeggen marktleider worden op het gebied van vrijetijdsbestemmingen in Centraal-Europa. Achter de schermen wordt gewerkt aan vijf nieuwe themaparken. Verder zijn er "meerdere acquisitiedoelstellingen binnen en buiten Polen", zo laat het bedrijf weten. Het doel is om uiteindelijk tien locaties te bezitten, met jaarlijks ruim vijf miljoen gasten.



The Ride to Happiness

Tomorrowland is niet volledig nieuw in de recreatiewereld. Zo opende Plopsaland De Panne in 2021 de lanceerachtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland, ook in samenwerking met het festival. Toenmalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof werkt momenteel als bestuurder bij Momentum Leisure.