ZooParc Overloon

Meer Duitsers in Nederlandse dierentuin dankzij samenwerking

Een dierentuin in Noord-Brabant heeft zichzelf dit jaar in de kijker gespeeld bij het Duitse publiek. ZooParc Overloon ging een samenwerking aan met het Duitse dierenpark Tiergarten Kleve. Dankzij het partnerschap kwamen er "aanzienlijk meer" Duitsers naar Overloon, meldt moederbedrijf Libéma.

Bezoekers van beide tuinen werden dit jaar gestimuleerd om ook een kijkje te nemen bij de concullega over de grens. Zo kregen abonnementhouders van ZooParc korting in Kleve en vice versa. Ook deelde men speciale bingokaarten uit. Deelnemers moesten beide parken bezoeken om de kaart vol te krijgen.

Verder rijden in de regio bussen rond met reclame voor allebei de bestemmingen. De campagne had effect: volgens ZooParc steeg het aandeel Duitse gasten van 20 naar 25 procent van het totaal. Parkmanager Roel Huibers van ZooParc Overloon spreekt over een succes.



Europese Unie

Het samenwerkingsverband werd mogelijk gemaakt door een speciaal programma voor Nederlands-Duitse projecten, medegefinancierd door de Europese Unie. ZooParc Overloon en Tiergarten Kleve liggen op ongeveer veertig minuten rijden van elkaar.