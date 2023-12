The Walt Disney Company

Nederlandse ontwerper deelt geheimen van Frozen-themagebied in Hong Kong Disneyland

Een gloednieuwe Frozen-themawereld in Hong Kong Disneyland werd ontworpen door een Nederlander. Disney-imagineer Michel den Dulk, die eerder werkte voor de Efteling en Europa-Park, hield zich de afgelopen jaren intensief bezig met het ontwikkelen van World of Frozen. Looopings sprak met Den Dulk tijdens een bezoek aan het Aziatische Disney-resort, kort na de officiële opening.

Den Dulk woont tegenwoordig in Californië, waar hij werkzaam is als creative director bij Walt Disney Imagineering. Hij kreeg de opdracht om het koninkrijk Arendelle, bekend van de wereldberoemde Frozen-films, tot leven te wekken in Hong Kong Disneyland. Zo ontstond een bergachtig havendorpje met een kasteel, twee attracties, horecagelegenheden, een souvenirwinkel en een interactieve voorstelling. De realisatie nam maar liefst zeven jaar in beslag.

Een project in het Amerikaanse Disney-park Epcot vormde het startpunt. Daar werd het bestaande Noorwegen-paviljoen in 2016 omgetoverd tot een Frozen-gedeelte. Den Dulk vormde bootjesdarkride Maelstrom (1998-2014) om tot Frozen Ever After. In Hongkong is Frozen Ever After ook de belangrijkste attractie, maar hier hoefde men geen rekening te houden met restricties binnen een bestaand gebouw.



Rustmomenten

Daardoor is de darkride in Hongkong een stuk groter en uitgestrekter. "We hebben meer ruimtes tussen de verschillende scènes kunnen inbouwen", vertelt de ontwerper. "Het zijn rustmomenten die zorgen voor een fijner tempo. De attractie is als het ware volwassener geworden." De boten zijn eveneens groter: in Epcot passen acht tot tien mensen in een vaartuig, in Hongkong heeft elke boot zestien zitplaatsen.











De iconische Let It Go-scène met ijskoningin Elsa werd volgens Den Dulk "sterker", met nieuwe effecten. Verder is de eerste scène, met sneeuwman Olaf en rendier Sven, andersom gebouwd. "Dat is een bewuste keuze", legt Den Dulk uit. "Ik zag dat bezoekers in Epcot vaak rechtdoor keken in plaats van naar rechts, waardoor ze de figuren misten. Dat probleem heb ik proberen op te lossen door de kijkrichting te veranderen."



Luchtvochtigheid

Ook de grote splash is omgekeerd ten opzichte van het origineel in Epcot. Bezoekers worden niet kletsnat, ook al is het in Hongkong soms ontzettend warm. "Over het algemeen houden mensen er hier niet van om heel nat te worden. Dat heeft natuurlijk ook met de luchtvochtigheid te maken, die soms 100 procent is. Je droogt dan simpelweg niet meer op."



World of Frozen bestaat uit twee gedeeltes, van elkaar gescheiden door een meer. Links bevindt zich het dorpje Arendelle, rechts is een bosgebied te vinden met achtbaan Wandering Oaken's Sliding Sleighs. Het is een zeer bescheiden rollercoaster: een ritje duurt minder dan een minuut. "Maar het is wel de mooist gethematiseerde kiddiecoaster ter wereld", lacht den Dulk.







Instapmodel

Hij vergelijkt de attractie met kinderachtbanen als Chip 'n' Dale's Gadgetcoaster in Disneyland (Californië) en The Barnstormer in Magic Kingdom (Florida). Hong Kong Disneyland telde twee achtbanen: Hyperspace Mountain en Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars. "Op achtbaangebied miste hier nog een instapmodel voor kinderen, met een lagere minimumlengte. Die rol vervult Sliding Sleighs."



Hoe ontwierp Den Dulk de huisjes in Arendelle? Tekende hij simpelweg de decors uit de Frozen-films na? "Ik heb natuurlijk een map met screenshots ter inspiratie, maar de gebouwen in World of Frozen zijn niet noodzakelijk afkomstig uit de films. We bevinden ons hier in de buurt van Hongkong: een hectische metropool vol wolkenkrabbers. Het doel was om een charmant dorpje te creëeren dat warmte en nostalgie uitstraalt, waar mensen tot rust kunnen komen."



Kleurenmix

Den Dulk koos ervoor om enkele bekende elementen uit de films, waaronder een klokkentoren en het kasteel van Arendelle, te combineren met nieuwe gebouwen in Scandinavische stijl. Hij paste een trucje toe op het gebied van kleurgebruik. "Het zijn kleurrijke huisjes met unieke kleurenschema's, maar je wil voorkomen dat elk huisje de aandacht trekt. Daarom hebben we alle kleuren vergrijsd: overal is wat grijs toegevoegd aan de kleurenmix. Dat zorgt voor eenheid en rust."











Bij Frozen-restaurant Golden Crocus Inn is goed te zien hoe Den Dulk met kleuren gespeeld heeft. De façade bestaat uit twee individuele delen die één entreeportaal delen, een bouwstijl die de ontwerper aantrof in Noorwegen. Het kleurenpalet is gebaseerd op de jurken van Elsa en Anna tijdens Elsa's kroning, een iconische scène in de eerste Frozen-film.



Overheersen

Het kasteel van Arendelle werd bewust relatief klein gehouden. Bezoekers kunnen het bouwwerk niet betreden. Daar is een reden voor, zegt Den Dulk. In het hart van Hong Kong Disneyland bevond zich al een sprookjeskasteel, zoals in alle Disney-resorts. Toen het Frozen-project zeven jaar geleden werd opgestart, was dat kasteel nog opvallend klein. "Ik wilde niet dat het Frozen-kasteel het hoofdkasteel zou gaan overheersen", zegt Den Dulk.



Op een later moment is besloten om het bestaande kasteel van Hong Kong Disneyland stukken groter te maken. Sinds 2020 torent de constructie 51 meter boven het park uit. Toch heeft de ontwerper geen spijt van zijn keuze. "Als we het Arendelle-kasteel op ware grootte hadden uitgevoerd, zou dat enorm veel oppervlakte innemen. Dat zou ten koste gaan van de variëteit aan locaties in het gebied, terwijl we juist zo veel mogelijk verschillende plekken wilden laten zien." Dankzij forced perspective - een ontwerptechniek gebaseerd op een optische illusie - lijkt het kasteel wel een stuk groter dan het daadwerkelijk is.











Beschermd

Op de achtergrond zijn natuurlijke bergen zichtbaar, die opgaan in het kunstmatige Frozen-landschap. De bergen zijn geen eigendom van Disney, maar men hoeft niet bang te zijn dat er zaken op gebouwd zullen worden. "Het is een beschermd natuurgebied", weet de ontwerper.



Muziek speelt een belangrijke rol in World of Frozen. Op de achtergrond klinken voortdurend instrumentale versies van bekende nummers uit Frozen en Frozen II. De Friendship Fountain - een fontein met een ijskristal - komt 's avonds tot leven dankzij lichteffecten die geprogrammeerd zijn op de soundtrack. "Alsof Elsa's magie er nog in zit." Het zorgt voor een filmische sfeer, aldus Den Dulk. "Ik zie sommige bezoekers er zelfs emotioneel van worden."



Easter eggs

Voor oplettende fans bevat World of Frozen verschillende easter eggs: verborgen knipogen. Zo verwijst een schilderij in een eetzaal naar het Noorwegen-paviljoen van Epcot, waar de eerste Frozen-attractie staat. Wie goed kijkt, herkent meet-and-greet-locatie Royal Sommerhus en souvenirwinkel The Wandering Reindeer. Den Dulk: "Een knipoog naar het project waar het allemaal mee begon." In de wachtrij van Frozen Ever After hangt een lijst met verbasterde namen van medewerkers uit het projectteam, waaronder de ontwerper.















Souvenirwinkel Tick Tock Toys & Collectibles bevat beeldjes van een tinnen soldaatje en een ballerina: een verwijzing naar het sprookje De Standvastige Tinnen Soldaat van Hans Christian Andersen. Andersen schreef ook het verhaal De Sneeuwkoningin, waar Frozen op gebaseerd werd. Even verderop zien we Roodkapje en een nar die veel weg heeft van Efteling-mascotte Pardoes. Den Dulk werkte voor de Efteling van 2001 tot 2005.



Avondshows

World of Frozen kan tegelijkertijd zo'n 4500 bezoekers huisvesten. Als dat aantal is bereikt, wordt de ingang afgesloten en ontstaat er een wachtrij voor het gebied. De zone is in principe af, al is aan de kant van het bosgebied nog een beperkte ruimte beschikbaar voor een mogelijke uitbreiding. Verder wordt nagedacht over het toevoegen van avondshows op het meer, bijvoorbeeld met fonteinen, videoprojecties of drones.



In Hongkong zit het werk van Michel den Dulk erop. Zijn volgende grote project wordt binnen enkele jaren opgeleverd in Disneyland Paris, als daar een vergelijkbaar Frozen-gebied opengaat. Van kopiëren en plakken is geen sprake. "Overal moet je rekening houden met wisselende factoren, zoals het bestaande landschap en de wensen van het publiek, waardoor Frozen overal weer anders is." Een voorbeeld? "Parijs is natuurlijk niet bergachtig. We maken de brug over het water daarom hoger, zodat bezoekers neerkijken op het kasteel in plaats van opkijken tegen de bergen."