Attractiepark Toverland

Toverland start winterseizoen zonder nieuwe attractie Dragonwatch

Eén van de nieuwe attracties in Toverland is voorlopig niet geopend tijdens winterseizoen Winter Feelings. Het winter-evenement gaat vandaag van start. In oktober viel parachutetoren Dragonwatch stil door een technische storing. Passagiers moesten door de brandweer bevrijd worden.

De afgelopen weken was Toverland gesloten. Het is in de tussentijd niet gelukt om de attractie te repareren: Dragonwatch is nog steeds buiten gebruik, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Ze kan nog niet zeggen wanneer het probleem verholpen zal worden.

De 40 meter hoge parachutetoren werd gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein, als onderdeel van de recente uitbreiding van het bestaande themadeel Avalon. In Disneyland Paris staat sinds 2010 een vergelijkbare attractie met de naam Toy Soldiers Parachute Drop.



Verlicht

De tweede editie van Winter Feelings vindt plaats in de weekenden van zaterdag 25 november tot en met zondag 14 januari, plus de gehele kerstvakantie. Het park is aangekleed met zo'n 650 dennenbomen. De nieuwe attracties in Avalon, waaronder Dragonwatch, worden volgens Toverland "sfeervol verlicht".