Europa-Park Erlebnis-Resort

Eigenaar Europa-Park hint op nieuwe attractie voor vijftigjarig jubileum

Europa-Park opent in 2024 een nieuw themagebied met een achtbaan, maar achter de schermen worden alvast plannen gemaakt voor 2025. Het Duitse attractiepark bestaat dan vijftig jaar. Men wil uitpakken met een nieuwe attractie in het hart van het park, onthult eigenaar Roland Mack in een interview.

De pretparkbaas is met zijn hoofd al bij het vijftigjarig jubileum, zegt hij. "We hebben daarvoor een mooie attractie in de pijplijn zitten, waarbij we een oude faciliteit zullen ombouwen", aldus Mack. "Ik onthul nog geen details, maar het zal in het midden van het park zijn."

Mack deed zijn uitspraken in gesprek met de Badische Zeitung. Vermoedelijk doelt hij op themagebied Luxemburg, waar een gebouw staat met een draaiend theater, een restaurant, een monorailstation en een expositie. Sinds 2018 draait daar de multimediashow Reise nach Rulantica.



Interactieve darkride

Er gaat al langer een gerucht dat Europa-Park de locatie wil ombouwen tot een gameplay theater: een interactieve darkride van huisleverancier Mack Rides. Dat verhaal werd door de uitspraken van Roland Mack nog aannemelijker.



De leverancier beschrijft het attractietype als "een darkride met een hoge capaciteit, op de kleinst mogelijke oppervlakte". Er wordt gebruikgemaakt van zowel fysieke decors als videoschermen.