Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert gegarandeerde zitplaatsen bij Pixar-show: 15 euro per persoon

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf dit weekend weer kijken naar theatervoorstelling Together: A Pixar Musical Adventure. Na een korte onderbreking keerde de Pixar-show terug naar het Studio Theater in het Walt Disney Studios Park. Voortaan is het mogelijk om te betalen voor gegarandeerde zitplekken.

Omdat het theater een beperkte capaciteit heeft, gebeurt het regelmatig dat shows al ruim op voorhand helemaal vol zijn. Via de Disneyland-website en -app kunnen bezoekers nu kiezen voor de optie 'Garandeer je toegang'. Voor 15 euro per persoon reserveren ze stoelen in de zaal.

Ze mogen dan gebruikmaken van een speciale rij, al moeten ze wel alsnog minimaal dertig minuten voor aanvang aanwezig zijn. Eerder werd een vergelijkbaar concept geïntroduceerd bij twee andere populaire shows in het resort: The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en Mickey and the Magician.



Mei 2024

Together: A Pixar Musical Adventure ging in juli in première. Vervolgens was de productie te zien tot begin november. Disney heeft aangekondigd dat de voorstelling vanaf nu weer dagelijks zal draaien tot begin mei 2024.



Er zijn minimale aanpassingen doorgevoerd. Zo praten de personages Russell (Up) en Sulley (Monsters, Inc.) voortaan Engels in plaats van Frans. Fotograferen en filmen is nog steeds verboden. Daar wordt streng op toegezien door het aanwezige personeel.