Efteling

Video: Efteling voegt nieuw sneeuweffect toe aan Carnaval Festival

De Efteling heeft een scène in Carnaval Festival vernieuwd. In het Alaska-gedeelte van de vrolijke darkride is een nieuw sneeuweffect geïnstalleerd. Met behulp van projectoren glijden nu lichtbundels in de vorm van sneeuwkristallen over het decor, in verschillende formaten.

Voorheen waren in de Alaska-scène kleinere sneeuwvlokjes zichtbaar. Carnaval Festival was van maandag 20 november tot en met vrijdag 8 december gesloten voor een onderhoudsbeurt. Daarbij werden alle figuren en bewegingstechnieken nagekeken en waar nodig opgeknapt.

Ook installeerde men een nieuw informatiebord op de gevel, in de stijl van de attractie. "Reis om de wereld in acht minuten", valt erop te lezen. Het bord bevat ook een digitaal scherm met de actuele wachttijd.