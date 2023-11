Energylandia

Plan voor spectaculaire tilt coaster in Energylandia lijkt geschrapt

Het Poolse pretpark Energylandia gaat waarschijnlijk toch geen sensationele tilt coaster bouwen. Vorig jaar werd duidelijk dat het attractiepark ruim 4 miljoen euro subsidie zou krijgen voor het realiseren van het bijzondere achtbaantype. Bij een tilt coaster wordt een trein vastgezet op grote hoogte, in een horizontale positie.

Vervolgens kantelt het baandeel 90 graden, waarna de trein naar beneden raast. De attractie had geleverd moeten worden door de Nederlandse fabrikant Vekoma, de huisleverancier van Energylandia. Specificaties waren ook al bekend: men had een 45 meter hoge tilt coaster op het oog, met een topsnelheid van 85 kilometer per uur.

Er kwam een kink in de kabel. Afgelopen maand werd het contract onverwachts beëindigd, blijkt uit gegevens van de Poolse autoriteiten. Voorlopig komt de tilt coaster er dus niet. De reden van de annulering is niet bekendgemaakt. Energylandia wil zelf niets over het project kwijt. Ook Vekoma hult zich in stilzwijgen.



Uitgesteld

Energylandia stampte de afgelopen jaren de ene na de andere achtbaan uit de grond. De laatste tijd lijkt de expansiedrift echter op een lager pitje te staan. Hotels die al jaren op de parkplattegrond prijken, zijn nog steeds niet gerealiseerd. De opening van het nieuwe themagebied Sweet Valley moest twee jaar uitgesteld worden.



Vekoma zette tot nu toe één tilt coaster neer: in het Taiwanese pretpark Discovery World, geopend in 2002. De afgelopen jaren is het concept doorontwikkeld en geperfectioneerd. Nieuwe exemplaren verschijnen de komende tijd in de Amerikaanse staat Texas en in Saoedi-Arabië.