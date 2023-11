Efteling

Legendarische studio waar Efteling-muziek werd opgenomen is failliet

Een bekende muziekstudio in het Belgische Mol is failliet verklaard. Na 42 jaar valt voorlopig het doek voor de Galaxy Studios. Efteling-fans zullen de opnamelocatie kennen van making-of-series over verschillende attracties. Zo werden de soundtracks van Baron 1898 (2015) en Symbolica (2017) daar ingespeeld.

Ook voor het opnemen van de huidige parkmuziek (2017) en watershow Aquanura met een Zachte G (2020) trok Efteling-huiscomponist René Merkelbach naar Mol. In het geval van Baron 1898 werd een beroep gedaan op het Brussels Philharmonic. Bij de andere projecten zette men het huisorkest van de Galaxy Studios in: het Galaxy Symphonic Orchestra.

Naast de Efteling en veel Vlaamse zangers werd de studio in de loop der jaren gebruikt door verschillende internationale artiesten, waaronder Mary J. Blige, Kendrick Lamar en de Duitse rockband Rammstein. Verder koos Studio 100 de Galaxy Studios voor het opnemen van de muziek van enkele musicals.



Betaalachterstand

Nadat eerder al twee vennootschappen van de Galaxy Studios failliet gingen, is nu het volledige bedrijf bankroet. Recente investeringen in de locatie konden niet terugverdiend worden. Er is een betaalachterstand van vele miljoenen euro's, melden regionale media. Alle resterende medewerkers - veertien personen - zijn ontslagen.



Bij een nieuw project koos de Efteling laatst voor een andere opnamestudio, namelijk de Daft Music Studios in de Belgische stad Malmedy. Voor het opnemen van de muziek voor de attractie Danse Macabre en themagebied Huyverwoud had componist Merkelbach daar de beschikking over een 75-koppig orkest.