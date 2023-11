Efteling

Hans Klok over Efteling-medewerkers: 'Het is een sekte'

Hans Klok bewaart niet bepaald warme herinneringen aan zijn tijd bij de Efteling. De illusionist speelde in 2002 een seizoen lang de hoofdrol in de Wonderlijke Efteling Show in het Efteling Theater. Met de medewerkers van het Kaatsheuvelse attractiepark kon hij het niet altijd goed vinden.

Het Efteling-seizoen was een hel, zegt Klok in een interview met tijdschrift Nieuwe Revu. "Vier shows per dag deed ik in de Efteling, en in het hoogseizoen vijf. Zeven dagen per week. Op 1 april weet je dat je eerste vrije dag in oktober is. Dat is onmenselijk, dan word je echt een machine. Ook omdat die show totaal computergestuurd was."

Ruimte voor spontane acties was er niet. "Als ik dan een leuk jongetje met het downsyndroom vooraan zag, waar ik een moment mee had, ging het licht gewoon door en moest ik achter het licht aan hollen."



Disney

De Efteling noemt Klok "een fantastisch park", al zet hij daar ook meteen een kanttekening bij. "Het is ook een sekte, net als Disney. Er werken daar mensen wier grote droom het is om te werken in de Efteling." Dat zijn soms vervelende types, aldus de wereldberoemde goochelaar.



"Als ze daar dan werken, dan zijn ze ook meteen de badmeester met het fluitje in de hand. Ik zette mijn auto altijd achter het theater, en de tweede dag had ik al een wielklem. Een Efteling-wielklem. Na een paar weken was ik echt in staat om die Efteling-kabouters omver te schoppen. Maar goed, ik ben er doorheen gekomen."



Tekst voorzeggen

Ook abonnementhouders krijgen een veeg uit de pan van de illusionist. "Je had kinderen uit de buurt, uit Kaatsheuvel of Bergen op Zoom, die drie keer per dag naar de show gingen, en dan de tekst gingen voorzeggen. Dat haalde me enorm uit mijn concentratie."