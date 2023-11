Marveld Recreatie

Nieuw pretpark Bommelwereld gaat voor 'Efteling-beleving in de Achterhoek'

De bedenkers van een nieuw Nederlands attractiepark hebben torenhoge ambities. Bommelwereld - momenteel in aanbouw in het Gelderse Groenlo - moet zich kunnen meten met het niveau van de Efteling. Dat vertelt initiatiefnemer Edwin Bomers in een making-of-serie over het project.

Bommelwereld draait om de stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes. De opening vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2025. Bomers wil niet alleen attracties neerzetten: het is de bedoeling om veel aandacht en geld te besteden aan de thematiek, de sfeer en het niveau van detaillering. Hij vergelijkt het concept daarom met de wereldberoemde Efteling.

"Er moet echt een Efteling-beleving zijn hier in de Achterhoek", zegt Bomers in een documentaireserie die Omroep Gelderland maakt over Bommelwereld. Hij mikt naar eigen zeggen op "dagrecreatie met landelijke allure". De ondernemer heeft in Groenlo een eigen vakantiepark met een hotel, een kampeerterrein, bungalows, restaurants en een zwembad: Marveld Recreatie. Pal naast dat terrein verrijst nu het overdekte pretpark.



Angry Birds

Bomers liep al langer rond met plannen voor een eigen attractiepark. Het thema stond niet direct vast. In een eerder stadium werden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met Rovio Entertainment voor het gebruiken van het merk Angry Birds. Ook met de Vlaamse Plopsa Group zat Bomers aan tafel. Daar kwam niets uit. Met de familie Toonder, die de auteursrechten van Olivier B. Bommel beheert, kon wel een deal worden gesloten.



Bommelwereld wordt gerealiseerd in een gigantische hal van zo'n 9000 vierkante meter, met als blikvanger een middeleeuws kasteel. Bezoekers komen straks binnen op 9 meter hoogte. Na de kaartcontrole volgt een museumgedeelte, plus de zogeheten Toonder Experience. Via een eregalerij wandelen gasten naar beneden, waar het daadwerkelijke attractiepark zich ontvouwt. Het is ook mogelijk om naar beneden te glijden.



Grote achtbaan

In het eerste deel van de making-of, die ook te bekijken is op YouTube, laat Bomers zien hoe het park precies is opgebouwd. Hij onthult dat een "grote achtbaan" geleverd zal worden door de Limburgse fabrikant Vekoma. Ook de laatste stand van zaken op de bouwplaats komt voorbij. Na het storten van de fundering en het plaatsen van de staalconstructie wordt nu gewerkt aan de wand- en dakdelen.



Bommelwereld is een miljoenenproject. Het exacte investeringsbedrag noemt Bomers niet, maar het gaat volgens hem om "meer dan 10, 20 miljoen euro". Men rekent op 100.000 bezoekers per jaar. Bomers maakt zich geen zorgen over het bezoekersaantal: hij denkt dat gezinnen met jonge kinderen de bestemming zullen vinden, zeker bij slecht weer.