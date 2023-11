Mandoria - Tematyczny Park Rozrywki

Pools attractiepark kondigt nieuwe lanceerachtbaan aan

Het Poolse themapark Mandoria opent in 2025 een nieuwe lanceerachtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma. De 16 meter hoge family launch coaster, die Aquila gaat heten, wordt gebouwd in een toren van bijna 25 meter hoog.

Kort na vertrek bereiken treinen een topsnelheid van 70 kilometer per uur. Ze gaan de toren binnen via een gat in de muur. Wat volgt is "een wilde rit door het arsenaal, de smederij en de historische wijk van de Stad van Avontuur", aldus Mandoria. De baan wordt 445 meter lang.

Men belooft "snelle wendingen, hellingen en verrassende bochten". De minimumlengte is opvallend: de attractie zal toegankelijk zijn voor personen vanaf 95 centimeter. "Kinderen kunnen voor het eerst een rit maken die voorheen voorbehouden was aan tieners en volwassenen."



Nieuw themagebied

Aquila wordt de vierde achtbaan in het park. De toevoeging maakt deel uit van een nieuw themagebied, waar ook verschillende familieattracties en horecagelegenheden komen te liggen. Voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart.



"Met deze gigantische investering krijgt Mandoria er opnieuw een attractie bij die jaarrond open kan", valt te lezen in een persbericht. Mandoria, geopend in 2021, ligt in de buurt van de stad Lódz. Het park is aangekleed als een handelsstad uit de zestiende eeuw.