Legoland Windsor Resort

Brits Legoland opent nieuwe race-achtbaan in 2024: Minifigure Speedway

Legoland Windsor bouwt een nieuwe dubbele achtbaan, waarbij de treinen tegen elkaar racen. Minifigure Speedway wordt een duellerende boomerang coaster van de Duitse fabrikant Zierer. De opening vindt plaats in het voorjaar van 2024.

Dat heeft het Engelse pretpark afgelopen week bekendgemaakt. Het gaat om een investering van 10 miljoen pond, ongeveer 11,5 miljoen euro. De karretjes zullen zowel voor- als achteruit met elkaar racen. Bezoekers kiezen voor Team Legends of Team Allstars.

Binnenkort deelt men meer informatie over het ontwerp. De topsnelheid bedraagt 56 kilometer per uur. Daarmee wordt het de snelste achtbaan in het park tot nu toe. In Legoland Windsor staan momenteel drie coasters: The Dragon (1998), Dragon's Apprentice (1999) en Duplo Dino Coaster (2020).



Wildlands

De bijbehorende bouwplannen werden al ingediend in de zomer van 2022. Het concept lijkt op boomerang coaster Tweestryd in het Nederlandse dierenpark Wildlands, al komt die attractie van een andere leverancier: Vekoma.