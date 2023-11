Wunderland Kalkar

Duits pretpark wordt asielzoekerscentrum: vijfhonderd vluchtelingen in Wunderland Kalkar

Het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar, net voorbij de Nederlandse grens, werpt zich op als een opvanglocatie voor asielzoekers. De Nederlandse eigenaar van het resort heeft zich bij de gemeente gemeld als een plek waar vluchtelingen ondergebracht kunnen worden.

De gemeenteraad is enthousiast over het plan, met 23 stemmen voor en 5 tegen. Kalkar heeft dringend behoefte aan meer ruimte om asielzoekers te huisvesten. Wunderland Kalkar kan naar verwachting vijfhonderd mensen onderdak bieden op een deel van het terrein.

Naast huisvesting kan op die plaats ook gezorgd worden voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven en taalcursussen. Om welke periode het gaat, staat nog niet vast. Het pretpark Kernie's Familienpark, het all-inclusive-hotel en vergaderzalen blijven in ieder geval geopend voor reguliere bezoekers.



Hennie van der Most

Wunderland Kalkar werd vorig jaar overgenomen door de Nederlandse partij DeFabrique Holding, bekend van evenementenlocaties. Voorheen was het park eigendom van ondernemer Hennie van der Most.



Wellicht heeft DeFabrique inspiratie opgedaan bij de voormalige eigenaar, want Van der Most verdiende eerder geld met het opvangen van vluchtelingen in zijn Drentse pretpark Speelstad Oranje. Hij kreeg daar miljoenen euro's voor. Wat DeFabrique ontvangt om asielzoekers onder te brengen in Kalkar, wordt niet bekendgemaakt.