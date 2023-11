Tivoli Friheden

Deens pretpark getroffen door brand: veel schade aan restaurant

In het Deense attractiepark Tivoli Friheden is een brand uitgebroken. Dat gebeurde afgelopen week in het buffetrestaurant Spiseriet. De timing kon nauwelijks slechter zijn: het vuur ontstond aan de vooravond van het kerstseizoen.

In de kerstperiode is het etablissement normaal gesproken een populaire locatie, vertelt directeur Henrik Ragborg Olesen aan Deense media. Een medewerker was bezig om het restaurant klaar te maken voor de drukke wintermaanden. Daarbij vloog een frituurpan in brand.

Na ongeveer een uur was het vuur onder controle. Brandweerlieden bleven wel aanwezig voor het nablussen van de brand. De keuken en het zitgedeelte - met zo'n duizend zitplaatsen - raakten zwaar beschadigd door de rook en het roet.



Geen gewonden

Er vielen geen gewonden. Wie een reservering had geplaatst, wordt persoonlijk benaderd door het pretpark. Men durft nog niet te zeggen wanneer het restaurant weer open kan. "De rest van seizoen 2023 blijft de horecagelegenheid gesloten", valt te lezen op de Tivoli-website.