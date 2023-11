Efteling

Wereldberoemde house-dj's gebruiken melodie van Efteling-attractie Villa Volta

Een nieuw dancenummer van twee beroemde dj's lijkt gebaseerd te zijn op Villa Volta in de Efteling. Dj-duo Showtek publiceerde deze week de single Shine. Na één minuut klinkt de herkenbare melodie van de Efteling-attractie. De track bevat verder geen verwijzingen naar of vermeldingen van het Kaatsheuvelse attractiepark.

De muziek van Villa Volta werd halverwege de jaren negentig gecomponeerd door Ruud Bos, de toenmalige huiscomponist van de Efteling. Hij overleed in juni dit jaar. Shine, met vocalen van Sonny Wilson, staat op het nieuwe Showtek-album 360 Yellow, uitgebracht door Spinnin' Records. Dat is 's werelds grootste platenlabel op het gebied van dancemuziek.

Navraag bij de Efteling leert dat er vooraf geen toestemming is gevraagd om het deuntje te mogen gebruiken. Of er is sprake is van plagiaat en of dat juridische gevolgen heeft, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Men heeft nog geen contact gezocht met de makers.



Gelijkenissen

Bij verschillende Nederlandse luisteraars zijn de gelijkenissen met Villa Volta al opgevallen, blijkt uit reacties op de officiële YouTube-pagina van Spinnin' Records. "Deze gasten hebben gewoon Villa Volta gekopiëerd en ze dachten dat we het niet zouden merken", luidt één van de commentaren. "Dit lijkt wel heel erg op het lied van Villa Volta in het Nederlandse themapark de Efteling", zegt een ander.



Showtek bestaat uit de broers Sjoerd en Wouter Janssen, afkomstig uit Eindhoven. Ze scoorden de afgelopen jaren nationaal en internationaal hits als Cannonball, Bad, Booyah, Your Love, Sun Goes Down en Believer. Ook werkten ze samen met artiesten als David Guetta en Major Lazer. Op Spotify is het duo maandelijks goed voor ruim vier miljoen luisteraars.