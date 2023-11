Walibi Holland

Zelfs grootste Walibi-fan is geen liefhebber van Festivalization: 'Slaat totaal niet aan'

Dat Walibi Holland tegenwoordig kiest voor festivalstijlen, valt zelfs bij de allergrootste Walibi-fan niet in goede aarde. Het pretpark is sinds 2018 bezig om alle gebieden in het park stap voor stap een make-over te geven. In plaats van klassieke thema's verschijnen er absurde kunstwerken met graffiti. Destiny van der Ben, beter bekend als That Walibi Girl, zegt niets te begrijpen van die strategie.

De superfan, die zichzelf steevast gekscherend "dat ene Walibi-meisje noemt", komt vele tientallen keren per jaar in het attractiepark. Op YouTube houdt ze ruim tienduizend abonnees op de hoogte van de ontwikkelingen in Walibi. Hoewel Van der Ben het park een warm hart toedraagt, zet ze haar vraagtekens bij het zogeheten Festivalization-project.

"Ik ben gewoon echt geen fan van Festivalization", deelt ze in een bericht op Instagram Stories. "Ik snap oprecht ook niet hoe Walibi hier iets positiefs in ziet." Walibi-directrice Mascha Taminiau verdedigde het beleid eerder door te beweren dat het juist goed is om tijdelijke materialen en modieuze thema's te gebruiken, zodat men snel weer kan inspelen op trends.



Feedback

"Dit kost op de lange termijn alleen maar geld", concludeert de fan. "Ik snap wat ze proberen wat betreft uniek zijn, maar het thema slaat totaal niet op een goede manier aan." Van der Ben hoort naar eigen zeggen 90 procent negatieve reacties. "Ik snap niet dat Walibi deze feedback al jaren compleet negeert."



De bekende Walibi-vlogger zegt te begrijpen dat de meeste Walibi-bezoekers voor de attracties komen, in plaats van voor de thema's en decors. "En begrijp me niet verkeerd, er zitten echt wel leuke dingen tussen. Maar voor de lange termijn in een pretpark..."



Walibi Belgium

Volgens Walibi zit het grote publiek vandaag de dag helemaal niet te wachten op standaardthema's als piraten, cowboys en de jungle. "De grap is dat ze dat dus wél doen, zeker gezinnen met kinderen", aldus Van der Ben. Ze wijst op de thema's die zusterpark Walibi Belgium de laatste jaren heeft geïntroduceerd. "Succesvol en prachtig. Standaardthema's met een uniek eigen karakter."



De youtuber denkt met weemoed terug aan de hoogtijdagen van het park. "Het steekt toch wel om dit allemaal nog meer te zien veranderen en niks meer terug te zien van de goede oude tijd." Ze geeft aan niet te negatief over te willen komen. "Ik vind het echt stom om een lap negatieve tekst neer te zetten, maar ik wilde het toch even kwijt."