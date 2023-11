Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen draaide verlies in 2022

Dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft vorig jaar een klein verlies geleden. Nadat het park in 2021 voor het eerst in vier jaar tijd winst boekte, werd seizoen 2022 afgesloten met een financiële tegenvaller. Het verlies bedroeg ruim 670.000 euro.

Dat meldt RTV Drenthe op basis van de jaarrekening van de Drentse dierentuin. Wildlands-directeur Erik van Engelen voerde de afgelopen jaren veel kostenbesparingen door. Toch lukte het niet om 2022 af te sluiten met winst. Er kwamen wel meer bezoekers dan een jaar eerder: 830.000 in plaats van 516.000.

Daar staat tegenover dat het park minder coronasteun ontving. Van Engelen heeft Wildlands inmiddels verlaten. Hij droeg het stokje over aan zijn opvolger Julius Minnaar. De dierentuin is anno 2023 volledig eigendom van de gemeente.



Investeren

Minnaar hoopt 2023 af te kunnen ronden met 900.000 bezoekers op de teller. Positieve resultaten verwacht hij pas vanaf 2025. Toch blijft men investeren. Zo wordt op dit moment een aanzienlijk bedrag gestoken in het opknappen van themadeel Nortica. De aanpassingen moeten komend voorjaar gereed zijn.