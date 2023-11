Phantasialand

Video: deze winter muzikale lasershow bij Phantasialand-achtbaan F.L.Y.

Phantasialand gebruikt themagebied Rookburgh dit winterseizoen voor een nieuwe lasershow. Bij flying coaster F.L.Y. en Hotel Charles Lindbergh is na zonsondergang een muzikaal laserspektakel te zien. De avondvoorstelling duurt ongeveer vijf minuten.

Eind 2021 introduceerde het Duitse pretpark al een winterse lichtshow met de naam Pulse of Rookburgh. Dit jaar heeft de productie een flinke upgrade gehad, door de toevoeging van laserstralen. Die brengen het themadeel op een indrukwekkende manier tot leven, in combinatie met een epische soundtrack.

Pulse of Rookburgh heeft ook één groot nadeel. Tijdens de show, die één keer per uur op het programma staat, wordt achtbaan F.L.Y. tijdelijk stilgezet. Dat is desastreus voor de capaciteit en de wachttijd van de populaire attractie.



Wintertraum

Bezoekers kunnen de lasers bekijken tijdens winterfestival Wintertraum, dat afgelopen weekend van start ging. Het evenement duurt nog tot en met zondag 28 januari 2024. Alleen op 24 en 25 december en 1, 15 en 16 januari is het attractiepark dicht.