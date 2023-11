Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam haalt Dwayne 'The Rock' Johnson binnen

Een wassen beeld van acteur Dwayne Johnson is de nieuwste aanwinst van Madame Tussauds Amsterdam. Vanaf vandaag kunnen bezoekers van de toeristische attractie op de foto met een replica van de Amerikaanse beroemdheid, die ook wel bekendstaat als The Rock.

Madame Tussauds ontwikkelde drie beelden van Johnson, waarvan er één verschijnt in Amsterdam. De andere twee worden neergezet in vestigingen in Dubai en Berlin. Een promotiefilmpje toont alle drie de exemplaren.

Johnson wordt beschouwd als één van de grootste professioneel worstelaars aller tijden. Tegenwoordig is hij ook een bekend gezicht in Hollywood, mede dankzij filmreeksen als Fast & Furious en Jumanji. Verder speelde The Rock bijvoorbeeld in The Scorpion King, San Andreas en Jungle Cruise.



Huidskleur

Onlangs ontstond internationale ophef naar aanleiding van een beeld van Dwayne Johnson in een Frans wassenbeeldenmuseum. De acteur vond dat de creatie niet goed lijkte, onder meer vanwege een te lichte huidskleur. Het museum trok het boetekleed aan: vanwege de commotie werd het beeld aangepast.