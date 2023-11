Blackpool Pleasure Beach

Directrice van Engels pretpark niet blij met kritische abonnementhouders

De directrice en eigenaresse van het Engelse attractiepark Blackpool Pleasure Beach haalt uit naar klagende jaarkaarthouders. In een interview vertelt Amanda Thompson dat ze zich regelmatig ergert aan abonnees die kritiek uiten op het park. Als het aan Thompson ligt, zijn vaste gasten gewoon lekker positief.

"Abonnementen zijn leuk als je elke week wil gaan, maar eerlijk gezegd zou het fijn zijn als al die mensen met seizoenspassen wat positiever waren over alles", zegt de gefrustreerde bazin in gesprek met de podcast How to Freizeitpark. "Deze mensen gaan zo vaak dat ze alles voor lief nemen. Ze doen alsof ze een deel van het park bezitten. Dat kan bezwaarlijk zijn."

Blackpool Pleasure Beach is een familiebedrijf, geopend in 1896. Tickets kosten 50 pond per persoon, ruim 57 euro. Voor een jaarkaart voor seizoen 2024 moet 214 pond neergeteld worden, meer dan 245 euro.



Likje verf

"Ik wil niet dat mensen door het park lopen om gebieden af te kraken die misschien een nieuw likje verf nodig hebben", aldus Thompson. "We hebben geen geld of tijd om dat soort dingen constant aan te pakken."



Fans verwachten gewoon te veel, vindt de directrice. "Ze vergelijken ons met Disney, waar ze elk jaar komen. Dat is gewoon lastig voor familiebedrijven die hun best doen om iets leuks neer te zetten voor veel mensen. Het is moeilijk." Thompson geeft in de podcast toe dat fans af en toe ook nuttig commentaar geven. "Soms luister ik ernaar, soms niet."