Disneyland Paris

Nederlandse Disney-fan laat sprookjeskasteel op zijn arm tatoeëren

Disney-liefhebber Giovanni Webbe (25) uit Rotterdam draagt het kasteel van Disneyland Paris voortaan altijd bij zich. De fan besloot een tatoeage te nemen gebaseerd op Le Château de la Belle au Bois Dormant; het iconische sprookjeskasteel van Doornroosje. Daaronder staan rozen.

"Never grow up", valt er te lezen. Voor Webbe staat het kasteel symbool voor zijn liefde voor Disneyland, vertelt hij aan Looopings. Wanneer hij het Disneyland Park binnenwandelt en het bouwwerk ziet, krijgt Webbe tranen in zijn ogen. "Het betekent veel voor mij, omdat ik dan weet dat ik mezelf weer kan onderdompelen in Disney-magie."

Het ontwerp voor de tatoeage werd gemaakt door The Art Collectors in Uithoorn. "Daar heb ik mijn wensen uitgesproken." Met de tattoo wil de Rotterdammer ook een moeilijke periode achter zich laten. "Ik ben vaak gepest. Nu sluit ik die vervelende jeugd af en start ik als het ware een nieuwe. Vandaar de tekst erbij: ik blijf altijd het kind wat ik wilde zien."



Poseren

Deze maand was de fan in Disneyland Paris om bij het kasteel te poseren met zijn nieuwe tattoo. "Ik ga er niet elke maand naartoe, maar om de paar jaar", legt hij uit. "Ik ben bang dat de magie verdwijnt als je vaak achter elkaar gaat."



Webbe overweegt de komende tijd meer Disney-tatoeages te laten zetten. "Met Mickey en Minnie en iets van Belle en het Beest. Dat blijft toch mijn favoriet."