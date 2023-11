Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen past veiligheidseisen van schommelschip onverwachts aan

De veiligheidsregels van het schommelschip in Attractiepark Slagharen zijn onverwachts gewijzigd. Hoewel schommelboot The Pirate al 26 jaar in het Overijsselse pretpark staat, worden sinds kort andere veiligheidseisen gehanteerd.

"Soms hebben we te maken met veranderende regelgeving, waarbij we alle voorzorgsmaatregelen willen nemen om de veiligheid te kunnen blijven garanderen", meldt een woordvoerder van Slagharen aan Looopings. In overleg met keuringsinstantie TÜV wordt de attractie binnenkort aangepast.

Daar is echter tijd voor nodig. Ondertussen geldt een gewijzigde minimumlengte. Voorheen mochten personen met een lengte vanaf 120 centimeter een ritje maken onder begeleiding van een volwassene. Vanaf 130 centimeter kon iedereen instappen. Nu zijn de oorspronkelijke voorschriften afgeplakt met ducttape. Op een tijdelijk bordje staan de nieuwe regels.



Tot 18 jaar

Iedereen tot 18 jaar zal in principe begeleid moeten worden. "Kinderen vanaf 1.20 meter enkel toegang onder begeleiding van een volwassene", valt er te lezen. De voorlichter belooft dat het om een tijdelijke stap gaat, in afwachting van modificaties aan het schip. Die aanpassingen moeten uiterlijk volgend seizoen doorgevoerd zijn.



"Er is geen direct gevaar, zeker aangezien de boot een eenzijdige beweging maakt. Maar we willen voorkomen dat een kleine bezoeker eruit kan klimmen." Slagharen benadrukt dat er geen incident heeft plaatsgevonden. "Het is puur uit voorzorg."