Puy du Fou (groep)

Concurrentie voor Drenthe: Puy du Fou laat oog vallen op België

Dat het Franse themapark Puy du Fou een vestiging gaat openen in de provincie Drenthe, staat nog allerminst vast. Er wordt al een tijdlang intensief gesproken over de bouw van een Nederlands Puy du Fou-park in Meppel. Op dit moment zijn de Fransen echter ook actief op zoek naar alternatieven in de buurt.

Onlangs deed Puy du Fou een bod op de Belgische dierentuin Le Monde Sauvage, gelegen in de provincie Luik. Dat bod werd afgewezen, maar daarmee is de interesse voor het openen van een Belgisch park niet minder geworden. Wallonië staat nog steeds op de shortlist van Puy du Fou, schrijft dagblad L’Echo dit weekend.

Directeur internationale ontwikkeling David Nouaille bevestigt dat het bedrijf naar België kijkt voor uitbreidingsplannen. Men zoekt een terrein van minstens 150 hectare in de natuur, dat goed bereikbaar is. Het project zou een investering betekenen van 200 tot 300 miljoen euro. Er kunnen circa zevenhonderd mensen aan het werk gaan.



Inspecteren

Begin december komt een delegatie van het Franse management naar Wallonië om verschillende potentiële locaties te inspecteren. Ondertussen loopt het traject in Meppel nog steeds. Wanneer Puy du Fou een definitieve beslissing wil nemen, is niet duidelijk.



Er bestaan vandaag de dag twee Puy du Fou-parken. Het vlaggenschip opende in 1989 in Frankrijk. Sinds 2021 is er ook een kleinere locatie in Spanje. De trekpleisters worden gekenmerkt door indrukwekkende spektakelshows, gebaseerd op historische verhalen.