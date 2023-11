Phantasialand

Video: dagelijks vuurwerk tijdens Wintertraum in Phantasialand

Phantasialand trakteert bezoekers van winterseizoen Wintertraum dagelijks op een grote vuurwerkshow. Het populaire winterfestival wordt steevast afgesloten met een muzikale avondvoorstelling. Na enkele jaren afwezigheid zet het Duitse pretpark weer volop vuurwerk in.

Dat is opvallend, omdat Phantasialand regelmatig last heeft van buurtbewoners die klagen over geluidsoverlast. Ondanks de omwonenden presenteert het attractiepark de komende weken elke avond een acht minuten durend vuurwerkspektakel op muziek.

De nieuwe productie, die wordt opgevoerd op de Kaiserplatz in het hart van het park, heet Magic Symphony. Na afloop van de voorstelling klinkt een klassiek Phantasialand-nummer uit het archief: Miracle of Light, de tune van het Festival der Lichter. Dat evenement vond voor het laatst plaats in 2006.



Lasers

Magic Symphony is onderdeel van Lights of Memories, waar meerdere lichtshows onder geschaard worden. Zo zijn er lasers bij achtbaan F.L.Y., vlammenwerpers bij waterbaan Chiapas en videoprojecties bij vrijevaltoren Mystery Castle. Wintertraum duurt nog tot eind januari 2024.